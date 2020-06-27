РИАМО - 27 июн. В Москве восстановили движение по Хорошевскому шоссе в районе дома №39, строение 1, ранее на участке произошел обвал грунта, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Ранее на проезжей части шоссе произошел обвал грунта. Из-за этого были перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону Подмосковья.

«Дорожные работы завершены, ограничения сняты. Движение свободно», — отмечается в материале.

На месте происшествия работали оперативные службы и экипаж дорожного патруля.