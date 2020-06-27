РИАМО - 27 июн. Отечественные туроператоры начали отменять запланированные на июль туры за рубеж, сообщает Газета.ru.

«В частности, июльские туры аннулируют ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист», — отмечается в материале.

Туроператоры не надеются на восстановление международного туризма в ближайшее время.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России высказали мнение, что Евросоюз может не открыть границы для жителей РФ с 1 июля.

ЕС ждет взаимного открытия границ, а рубежи Российской Федерации пока закрыты на неопределенный срок.