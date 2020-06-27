РИАМО - 27 июн. По данным на 18 часов субботы в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ принял участие 871 561 москвич, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.
Явка составила 74,35%. Уже проголосовали 98,45% избирателей из числа тех, которым выдали электронные бюллетени.
Электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ проходит в Москве и Нижегородской области. Онлайн-голосование стартовало 25 июня и завершится 30 июня в 20:00. Получить электронный бюллетень можно до 19:59 30 июня.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит на избирательных участках в РФ с 25 июня по 1 июля.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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