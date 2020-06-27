РИАМО - 27 июн. Стало известно, что на самом деле происходило на избирательном участке в подмосковном Раменском, где, по словам западного журналиста, имел место вброс.

Ранее сотрудник международного отдела редакции газеты Le Monde Бенуа Виткин сообщил в Twitter о якобы имевшем место вбросе бюллетеней на участке №2573 в Раменском.

Как пояснил председатель Общественной палаты Раменского округа Олег Стогов, предположение о вбросе сделал Андрей Горохов, который зарегистрировался на участке в качестве представителя СМИ.

«Без разрешения (Горохов – ред.) начал ходить фотографировать всех. После предположил, что на участке был вброс. Предположение свое строил на том, как лежат бюллетени в урне для голосования. Сам он ничего не видел. Написал заявление и в заявлении так и написал, предполагаю, что был взброс, прошу разобраться», - сказал Стогов.

Председатель УИК Зоя Леонова уточнила, как Андрей Горохов вел себя на участке.

«Товарищ Горохов Андрей Николаевич представился наблюдателем от СМИ и начал везде снимать, со всех сторон, урну переворачивал, наклонял, потом сказал, что в урне был вброс. Я говорю: нет, не было. Он: мы сейчас напишем акт, опечатаем. Я ему сказала, что они не имеют права это делать, я сразу позвонила в ТИК и они подтвердили, что я права», - сказала Леонова.

По ее словам, затем Горохов сделал звонок и объявил, что на участок приедут зарубежные журналисты.

«Француз, еще один переводчик и женщина. Я им сказала, чтобы они зарегистрировались, они зарегистрировались у секретаря. Тоже начали снимать все, начали спрашивать. Потом они уехали, а он (Горохов – ред.) остался и стал сидя ждать. Я ему сказала: сейчас приедет ТИК, подождите немного. Он услышал, что приедет ТИК, и быстренько ушел», - заключила Леонова.

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