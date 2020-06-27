РИАМО - 27 июн. По просьбам жителей участок улицы Маршала Тимошенко от улицы Академика Павлова до дома 16 по улице Маршала Тимошенко в столице станет односторонним с 20 июля, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Улица Маршала Тимошенко проходит прямо под окнами жилых домов. Водители, которые едут с Рублевского шоссе на Ярцевскую улицу, объезжают вдоль домов 2/5, 4 и 6 регулируемый перекресток, чтобы не стоять на светофоре. Из-за постоянного потока автомобилей в домах шумно, а переходить дорогу небезопасно, здесь уже было несколько аварий с участием пешеходов», - говорится в сообщении.

По этой причине жители улицы Маршала Тимошенко попросили ЦОДД исключить транзитный проезд. Благодаря изменению схемы движения транзитный трафик вдоль домов и детских учреждений (здесь расположен стадион «Медик») будет исключен.

Когда введут одностороннее движение, это решит проблему встречного разъезда и сохранит 45 парковочных мест.

Автомобилисты, которые объезжали по этой улице пробку перед светофором, смогут проехать по участку улицы Маршала Тимошенко вдоль домов 20 и 26. Он удален от жилых домов, по нему ходит городской транспорт, и дополнительный трафик не создаст дискомфорта.

Водителей попросили быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.