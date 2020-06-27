РИАМО - 27 июн. Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение материалов дела в отношении экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который обвиняется в получении взятки и совращении малолетней, на 29 июня, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы суда.

«Судебное заседание отложено на 29 июня в 15:00», - сказал собеседник агентства.

Мужчина обвиняется в получении взятки по статье 290 УК РФ и в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней по статье 135 УК РФ.