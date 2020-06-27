РИАМО - 27 июн. С открытия велопроката для всех жителей Москвы 1 июня москвичи воспользовались этим видом транспорта 1,3 миллиона раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«А в среду (24 июня -ред.) вообще был рекорд: велосипеды взяли 77 тысяч раз за сутки», — написал Собянин на своей странице в Instagram.

В этом году в городе появились новые точки велопроката в районах Войковский, Левобережный, Северное Медведково, Коптево и Щукино. К концу сезона будут работать около 630 станцией велопроката.

Стоимость аренды велосипедов снизилась на 30%. Горожане, которые уже оплатили прокат, получают промокод на скидку.