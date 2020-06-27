РИАМО - 27 июн. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, саночник Альберт Демченко проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в подмосковном Дмитрове, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Голос каждого человека важен. Поэтому я здесь», — сказал Демченко.

Он добавил, что не смог бы прийти на голосование 1 июля из-за командировки, поэтому отправился на участок заранее.

Спортсмен также отметил, что знаком с предложенными поправками в главный закон страны, они широко обсуждались в прессе.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Явка избирателей в Подмосковье по итогам двух дней составила 19,49%, свою позицию по поправкам высказали более 1,1 миллиона граждан.

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