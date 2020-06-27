РИАМО - 27 июн. Ветеран Великой Отечественной войны, народный художник России Константин Прохоров проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ у себя дома в селе Орудьево Дмитровского городского округа.
На дом к пожилому человеку приехали члены участковой избирательной комиссии №277. Они привезли с собой урну для голосования, а также запечатанный пакет с маской, перчатками, ручкой и инструкцией по заполнению бюллетеня.
Представители УИКа приезжают на дом к голосующим в защитных халатах, масках, шлемах и печатках. Обеспечению санитарной безопасности во время голосования уделяется приоритетное внимание.
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.
Ранее о важности участия в голосовании жителям Подмосковья напомнил губернатор Андрей Воробьев.
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