РИАМО - 27 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил организацию голосования по поправкам в Конституцию на избирательном участке 972, расположенном в конькобежном центре в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В ходе осмотра избирательного участка спикер Мособлдумы пообщался с председателем УИК и наблюдателями.

«Больше 25% избирателей проголосовало по поправкам в Конституцию на этом избирательном участке - это средний показатель по области и это хороший показатель за 2,5 дня работы участков. Это говорит о том, что были приняты все меры безопасности, люди о них проинформированы и не боятся идти на участок», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что проведение голосования на участке организовано в соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии РФ и Роспотребнадзора.

«Это уже третий участок, который я осматриваю, до этого был в Реутове и Балашихе, и везде есть разметки, выдаются маски и перчатки, одноразовые ручки. Если говорить об информационной составляющей - то на каждом участке есть либо стол, либо стенд с информацией о поправках», - добавил парламентарий.

Он напомнил, что в каждом муниципалитете Подмосковья есть возможность проголосовать по поправкам на дому или в шатре на улице.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.

Ранее о важности участия в голосовании жителям Подмосковья напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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