РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июн. В Домодедове за сутки выявили пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных в округе составляет 1 660 человек, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 366 случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1660», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 56 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 858 заболевших. Выздоровели и выписались 31 912 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Россияне могут не предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.