РИАМО - 27 июн. Министерство ЖКХ Московской области совместно с прокуратурой провели внеплановую проверку АО «Воскресенские тепловые сети» в связи с жалобами жителей муниципалитета, сообщается на сайте воскресенской районной газеты «Наше слово».

Проверяющие выяснили, как компания исполняет график реализации мероприятий инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2021 годы».

«В ходе проверки АО «ВТС» не были представлены документы на общую сумму 1157,8 тысячи рублей, подтверждающие расходы на страхование строительных рисков и командировочные расходы. Кроме того, выявлены неоднократные факты заключения АО «ВТС» договоров с подрядными организациями без проведения закупочных процедур», - говорится в материале.

Также выяснилось, что уровень реализации инвестиционной программы за 2016-2018 годы составил 10,2%, с учетом изменений инвестпрограммы - 39,7%. Из запланированных девяти мероприятий выполнено только одно.

По результатам проверки АО «Воскресенские тепловые сети» предписали скорректировать инвестиционную программу. Компания отчиталась об исполнении предписанных требований.

Информация о выявленных нарушениях направлена в Главное управление МВД России по Московской области и областную прокуратуру.