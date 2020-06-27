РИАМО - 27 июн. Кабинет министров России одобрил проект поправок в законодательство, которые обеспечат системный подход к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти на суше, сообщает Газета.ru.

«Одобрить проект поправок <...> и направить их в Государственную Думу в установленном порядке», — отмечается в материале.

Поправки предлагается внести в проект федерального закона «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее в Норильске произошел разлив топлива, нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила 180 тысяч квадратных метров. Произошедшее оценили как экологическую катастрофу.