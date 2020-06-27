РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска активисты выпустили в реку Рожай 800 мальков пяти видов рыб, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«В микрорайоне Климовск 26 июня в реку Рожай выпустили 800 мальков амура, вьюна, карася кометы, карпа и желтого горбатого карася. Благодаря инициативным жителям удалось собрать рекордную за три года зарыбления водоема сумму более 40 тыс рублей», - сказал организатор.

Он добавил, что в следующем году продолжится уборка берегов водоема и его зарыбление. Только с помощью общих усилий можно сохранить и увеличить популяцию разнообразных пород рыб в местном водоеме.

По его словам, рыбаки, которые приходят на реку, придерживаются правила отпускать пойманную рыбу. Он попросил всех, кто приезжает на рыбалку на водоем, при поимке ценных пород рыб, которые закупают местные жители, возвращать их в родную стихию и дать им подрасти.