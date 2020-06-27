РИАМО - 27 июн. Информация о пожаре в недостроенном жилом комплексе на Автозаводской улице в Москве не подтвердилась, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Наши подразделения на место прибыли. На момент прибытия никаких признаков возгорания не было, все проверили, ничего не подтвердилось», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в недостроенном жилом комплексе на Автозаводской улице произошел пожар.