РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 13 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 613, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 366 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Подольске выявили 13 новых случаев заболевания Covid‑19. Всего в округе зафиксировано 3 613 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявлено 56 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 858 заболевших. Выздоровели и выписались 31 912 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Россияне могут не предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.