РИАМО - 27 июн. Сайт образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил для маленьких москвичей различные онлайн-мероприятия: от кулинарных мастер-классов до вебинаров по профориентации, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большинство москвичей уже вышли на работу, и возник вопрос, чем занять детей этим летом. Посмотрите сайт образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ», — написал Собянин на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Для детей младшего возраста площадка подготовила игры, химические опыты и творческие занятия. Для старшеклассников организуют вебинары по профориентации, также подростки смогут задать вопросы психологам. Есть бесплатные индивидуальные консультации.

Кроме того, среди мероприятий комплекса кулинарные и финансовые мастер-классы, основы web-разработки и программирования и многое другое.

Ранее на платформе комплекса «Техноград» прошла серия вебинаров «PROкарьеру в кризис», где обсуждались актуальное состояние рынка труда и антикризисные приемы управления карьерой.