РИАМО - 27 июн. Кабинет министров России одобрил выделение министерству финансов РФ средств на допвыплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет, сообщает Газета.ru.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в постановлении правительства.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому семьи с детьми получат пособия на каждого ребенка.

О выплатах в обращении к россиянам рассказал президент России Владимир Путин. Он отметил, что поддержка коснется 28 миллионов детей.