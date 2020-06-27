РИАМО - 27 июн. Старт всероссийскому проекту «Многодетная Россия» дадут в столице 8 июля в ходе пресс-конференции Объединения многодетных семей города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации.

Проект «Многодетная Россия» реализует Объединение многодетных семей города Москвы при поддержке Минтруда РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Проект направлен на объединение многодетных семей России, решение задач по улучшению качества жизни многодетных семей и формирование позитивного образа большой семьи», - отмечается в материале.

Проект объединил несколько всероссийских акций: «Крылья Ангела», фестивали «День матери» и «Папин день», фотовыставка «От трех до бесконечности», конкурс «Марафон талантов».

Пресс-конференция, посвященная всероссийскому проекту «Многодетная Россия», состоится 8 июля в 13:00 в МИА «Россия сегодня». На мероприятии представят фотографии-победители конкурса «От трех до бесконечности» и фотовыставку «Владимир Путин и российские семьи».

Также 8 июля состоится всероссийский семейный квартирник при участии победителей фотоконкурса, российских семей и звезд эстрады.