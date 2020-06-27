РИАМО - 27 июн. Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram тем, что похудел на 100 килограммов, сообщает Газета.ru.
Он выложил в соцсеть фотографию со своими старыми шортами, которые ему велики в два раза.
«Всем мир! Это мои шорты... минус 100!», — написал Фадеев на своей странице в соцсети Instagram.
Он добавил, что собирается поделиться своей методикой, с помощью которой он добился такого результата.
В комментариях пользователи Сети не скрывали восторга.
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