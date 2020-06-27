РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. С субботы в Люберцах меняется схема дорожного движения на Зенинском шоссе, сообщается на официальной странице управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры городского округа Люберцы в соцсети «Вконтакте».

«Это связано с ремонтом подходов к старому мосту через реку Пехорка. На время ремонта движение транспорта в сторону Москвы и в сторону области будет осуществляться по временной схеме по новому мосту через реку Пехорка, проезжая часть будет сужена до одной полосы в каждом направлении», - говорится в сообщении.

В рамках ремонтных работ будет произведена замена асфальтобетонного покрытия и устроена ливневая канализация. Все работы планируется завершить к середине июля этого года.