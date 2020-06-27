РИАМО - 27 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении федеральных доплат медицинским сотрудникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

«Срок продлен до конца лета», — сказал представитель пресс-службы кабинета министров России.

Доплаты за июль и август будут рассчитываться по факту работы с коронавирусными пациентами без привязки ко времени.

Врачи получат выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и врачи скорой помощи – 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал, а также фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей в месяц.

Мишустин также поручил руководителям регионов РФ проконтролировать, чтобы медики получили доплаты без задержек.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Россияне могут не предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.