РИАМО - 27 июн. Одностороннее движение введут на улице Почтовая в селе Красная Пахра Троицкого административного округа Москвы с 13 июля, и автомобили смогут разъезжаться на узкой улице, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства столицы.

Участок улицы Почтовая от дома 1 до улицы Октябрьская в селе Красная Пахра станет односторонним с 13 июля. Это решение было принято по просьбам жителей для того, чтобы водители смогли разъезжаться на узкой улице и не тратить свое время.

«Жители Почтовой улицы сталкиваются с одной и той же проблемой каждый день: если им навстречу едет автомобиль, то разъехаться здесь невозможно, одному из водителей нужно пропустить, так как ширина проезжей части здесь менее 4 метров. Поэтому тут часто образовывались пробки по утрам и вечерам, и люди почти играли в шашки», - говорится в сообщении.

В ЦОДД обратились жители этой улицы, попросив решить эту проблему. Специалисты выехали на место, сделали необходимые замеры, и по итогам было принято решение ввести здесь одностороннее движение.

Когда введут одностороннее движение, улица станет безопаснее, и преодолеть ее можно будет быстрее. Для проезда в обратном направлении можно использовать улицу Ленина. На объезд жители потратят меньше минуты своего времени.

Водителей попросили быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.