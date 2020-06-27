РИАМО - 27 июн. Наблюдатели ожидают, что количество нарушений избирательного процесса в течение шести дней голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве будет небольшим, сообщил журналистам в субботу первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

«В этот раз мы ожидаем небольшое количество нарушений избирательного процесса. Единственно, что мы переживаем, что шесть дней (длится голосование – ред.) - люди будут уставать. Когда ты работаешь в комиссии и вы разных политических взглядов, разного характера, есть шанс невольно войти в какие-то конфликты, в том числе личностные», - сказал Ковалев.

По его словам, в Москве с каждыми разом фиксируется все меньше ошибок и нарушений, связанных с избирательным процессом.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве для проведения голосования организовали 3,6 тысячи участков. Они работают с 08:00 до 20:00.

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