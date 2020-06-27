РИАМО - 27 июн. Строители ведут работы по облицовке платформы станции столичного метро «Каховская» активными темпами, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В данный момент в полном объеме выполнены работы по замене основных конструкций платформенного участка станционного комплекса в рамках реконструкции «Каховской», ведутся работы по облицовке полов и стен платформы», - сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он добавил, что для отделки строители применяют мрамор лабродорит, мрамор россо-леванте, белый и серый сибирский гранит.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в связи с планируемым увеличением пассажиропотока при запуске Большой кольцевой линии проектным решением предусмотрено строительство дополнительной пересадки со станции «Каховская» на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

«Строительство пересадки ведется в два этапа. Первый включает в себя реконструкцию технических помещений вестибюля станции «Каховская» и строительство части пешеходного перехода», - подчеркнул Кравцов.

По его словам, на следующем этапе будет построен второй участок пешеходного перехода и проведена реконструкция технических помещений существующей станции «Севастопольская».

Он уточнил, что строители уже приступили к разработке котлована первого этапа пересадки.

Проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 километров. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.