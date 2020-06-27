РИАМО - 27 июн. За прошедшие сутки в Московской области выявили 366 случаев заражения коронавирусом, из них 38 случаев зафиксировали в Дзержинском, 21 случай - в Сергиево-Посадском округе, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Люберцах за сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом, в Одинцовском округе – 19, Химках – 17, Коломенском округе – 14, Подольске – 13, Богородском и Наро-Фоминском округах – по 12, Красногорске, Орехово-Зуевском и Пушкинском округах – по 11, в Щелкове – 10 случаев.

В Егорьевске и Жуковском за минувшие сутки выявили по девять случаев заражения, в Балашихе и Истре – по 8, Рузском округе, Лыткарине и Солнечногорске – по 7, Мытищах – 6, Воскресенске, Домодедове, Ивантеевке, Кашире, Реутове, Черноголовке и Шатуре – по 5, Дмитровском округе, Долгопрудном, Раменском округе, Серпухове, Электрогорске и Электростали – по 4, Клину, Краснознаменске, Лобне, Озерах, Ступине и Фрязине – по 3, Бронницах, Волоколамском округе, Зарайске, Королеве и Павловском Посаде – по 2, Дубне, Котельниках, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Луховицах, Можайском округе, Протвине, Пущине и Чехове – по одному случаю.

Ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Рошале, Серебряных Прудах, Талдомском округе и Шаховской.

В Московской области лечат от коронавирусной инфекции не только местных жителей, но и пациентов из других регионов России, а также иностранцев.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт: covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Россияне могут не предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.