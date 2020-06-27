РИАМО - 27 июн. Роспотребнадзор изменил рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений, теперь отдыхающим не надо предоставлять справки об отрицательном результате теста на коронавирус, сообщает Газета.ru.

Вместо этого документа посетители санаториев должны будут предъявить справку об отсутствии контакта с зараженными Covid-19 в течение двух недель до заезда. Кроме того, теперь в номер могут заехать двое человек, которые не проживают вместе и не являются членами одной семьи.

«При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного-двух человек в номер», — отмечается в новых рекомендациях.

На членов одной семьи, людей, которые проживают вместе или являются сопровождающими, данная рекомендация не распространяется.

Ранее надзорный орган рекомендовал заселять в номера только по одному.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Россияне могут не предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.