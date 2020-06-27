РИАМО - 27 июн. Московские спасатели вызволили утенка, который не мог выбраться из колодца, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел днем в субботу на Профсоюзной улице. Спасателям сообщили, что маленький утенок застрял в колодце, и без помощи профессионалов достать птенца невозможно. На место отправилась дежурная смена АСО №8 Пожарно-спасательного центра Москвы.

«По прибытии спасатели оделись в гидрокостюмы и с помощью лестницы спустились в колодец. Маленький утенок от страха забился глубоко внутрь подземной трубы, поэтому спасателям пришлось проползти около 40 метров, чтобы достать птенца», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после спасения утенка выпустили в пруд.