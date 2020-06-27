РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили еще 20 случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 896 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

«В Люберцах выявили за сутки 20 случаев коронавируса. Всего в округе 1 896 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай коронавируса, всего там зафиксировано 300 случаев заражения Covid-19. В Дзержинском выявили 38 случаев коронавируса за сутки, в округе число случаев инфицирования достигло 513.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе составило более 56 тысяч.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- Россияне могут не предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.