РИАМО - 27 июн. Москвичей, которые голосуют по поправкам в Конституцию на избирательных участках, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, сообщила журналистам в субботу заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова.

В Москве для проведения голосования по Конституции организовали 3,6 тысячи участков. Они работают с 08:00 до 20:00.

«За прошедшее время не было сбоев в обеспечении средствами индивидуальной защиты, то есть масочный, перчаточный режим обеспечен на всех участках. Мы отслеживаем по видеокамерам и видим, что ручки, действительно, индивидуального пользования и санитайзеры стоят», - сказала Кириллова.

Она отметила, что ночью проводится полная дезинфекция избирательных участков.

По словам Кирилловой, ранее предполагалось, что 30 июня избирательные участки закроются в 16:00, однако время их работы решили продлить до 20:00.

«Чтобы не скапливался народ, а также для того, чтобы люди могли прийти в наиболее удобное время, был увеличен график работы участковых избирательных комиссий 30 июня с 16:00 до 20:00», - сказала Кириллова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Пришедшим на участки выдают упакованные наборы с защитными средствами и персональной ручкой. Помещения для голосования разметили для соблюдения социальной дистанции. Нагрузку на участки распределили таким образом, чтобы не допускать скопления голосующих.

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