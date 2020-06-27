РИАМО - 27 июн. Свыше 20 тысяч москвичей приняли участие в дистанционном электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в ночное время, сообщил журналистам в субботу руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, председатель комиссии столичной Общественной палаты по технологиям «Умного города» Илья Массух.

«Позавчера проголосовало 10 тысяч человек, сегодня, насколько я помню, даже чуть больше», - уточнил Массух.

На текущий момент явка избирателей на электронном голосовании в Москве составляет 72,5%. Серьезных нарушений в ходе дистанционного голосования не зафиксировано.

Дистанционное электронное голосование доступно для жителей Москвы и Нижегородской области, которые прошли регистрацию. Голосование проходит на портале 2020og.ru до вечера 30 июня.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

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