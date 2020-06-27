РИАМО - 27 июн. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию на участке в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

«Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово. Мы все видели, как готовились эти поправки. Они долго обсуждались. И обсуждались в том числе профессиональным, юридическим сообществом», - сказал Шойгу.

Он отметил, что поправки в Конституцию своевременны и актуальны. Большая часть поправок имеет социальную ориентированность и направлена на устойчивое экономическое развитие России и повышение благосостояния граждан.

«Но не менее важными являются те (поправки – ред.), которые конституционно закрепляют защиту суверенитета и территориальную целостность нашего государства, историческую правду и память о защитниках Отечества», - подчеркнул Шойгу.

По его словам, возможность проголосовать обеспечили для всех российских военнослужащих. При этом строго соблюдаются противоэпидемические меры.

«Убежден, что наши военнослужащие воспользуются предоставленной возможностью и выразят свою гражданскую позицию. В Вооруженных силах все организовано, как и должно быть», - сказал министр.

Он также отметил, что военное ведомство тесно взаимодействует с Центризбиркомом. Военнослужащие помогут членам избирательных комиссий добраться до удаленных уголков страны, чтобы живущие там граждане могли принять участие в голосовании.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.

Ранее о важности участия в голосовании жителям Подмосковья напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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