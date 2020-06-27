РИАМО - 27 июн. Сall-центр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве принял около 15 тысяч звонков от участников электронного голосования, сообщил журналистам в субботу руководитель штаба, председатель комиссии столичной Общественной палаты по технологиям «Умного города» Илья Массух.

«По электронному голосованию принимаются звонки от граждан. Принято 15 тысяч звонков в наш сall-центр. Звонки в основном с какими-то сложностями разрешения компьютера, браузер не так отображает, какие-то кнопки не появляются, СМС не приходят. Каждый случай разбирается отдельно», - сказал Массух.

Он отметил, что у специалистов call-центра есть инструкции по взаимодействию с пользователями в разных ситуациях.

Массух добавил, что серьезных нарушений в ходе онлайн-голосования не наблюдается.

Ранее Массух сообщил, что на текущий момент явка избирателей на электронном голосовании в Москве составляет 72,5%.

Дистанционное электронное голосование доступно для жителей Москвы и Нижегородской области, которые прошли регистрацию. Голосование проходит на портале 2020og.ru до вечера 30 июня.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>