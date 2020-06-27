РИАМО - 27 июн. На текущий момент явка избирателей на электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве составляет 72,5%, сообщил журналистам в субботу руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Явка на сегодняшний день, на текущую минуту составила 72,5%», - сказал Массух.

Он высказал уверенность, что итоговая явка на дистанционном электронном голосовании превысит 90%.

Дистанционное электронное голосование доступно для жителей Москвы и Нижегородской области, которые прошли регистрацию. Голосование проходит на портале 2020og.ru до вечера 30 июня.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

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