РИАМО - 27 июн. За два дня явка избирателей на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России составила 19,49%, сообщает РИА Новости.

«По итогам второго дня явка составила чуть больше, чем в первый день голосования, она довольно приличная у нас», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В целом за два дня свою позицию в отношении поправок высказали 21 171 137 россиян.

В режиме онлайн проголосовали 815 557 избирателей в Москве и Нижегородской области, явка составила 68,49%.

«Явка должна быть естественной. Никаких случаев принуждения! Мы контролируем ситуацию, мониторим информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию», — подчеркнула Памфилова.

Лидерами по явке избирателей стали Тамбовская область, Тува и Чукотский автономный округ.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. В целях обеспечения эпидемиологической безопасности голосование продлится неделю.

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