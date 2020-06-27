РИАМО - 27 июн. Речные прогулки в Москве проводятся с соблюдением требований санитарной безопасности в условиях угрозы заражения коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пассажирская навигация по Москве-реке стартовала 23 июня. В честь начала летней навигации состоялся парад речных судов.

«На судах проводят дезинфекцию перед каждым рейсом и для санитарной безопасности сокращают количество пассажиров. Отдыхайте на здоровье!» - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в столице насчитывается около 80 прогулочных теплоходов, яхт и других судов. В городе действуют 10 основных причалов.

В Москве поэтапно снимают ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. На очередном этапе у москвичей и гостей столицы снова появилась возможность покататься на речном транспорте.