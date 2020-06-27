РИАМО - 27 июн. В субботу до 22 часов местами в Подмосковье ожидается дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы, держитесь подальше от электропроводки, антенн, отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов», - говорится в сообщении.

Также спасатели посоветовали не прятаться в грозу под высокими деревьями, отказаться от купания в открытой воде и поездок на велосипеде. Автомобилистам в дороге следует остановиться и закрыть окна в машине.

При порывистом ветре автомобиль лучше оставить в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить шаткие строения, деревья и линии электропередачи.