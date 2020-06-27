РИАМО - 27 июн. Маршруты автобусов «Мосгортранса» изменятся с 29 июня на время ремонта в городских поликлиниках, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Пока идут работы — до соседнего филиала можно добраться на автобусе. С 29 июня «Мосгортранс» запустит новые и поменяет действующие маршруты», — отмечается в материале.

В частности, в столице появятся новые маршруты №П12, №ДП52, №П122, №П46, №ДП23, №П129, №П1, №П11, №ДП10 и №П130, изменятся существующие маршруты №627к, №740, №С12.

В Москве готовятся приступить к ремонту 25 городских поликлиник в рамках реализации программы повышения качества, доступности и комфорта амбулаторной медицинского помощи.

До пандемии коронавирусной инфекции в столице удалось отремонтировать 12 зданий медучреждений, всего планируется обновить 135 зданий.