РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали вырубать деревья возле парка «Дубрава» в охранной зоне ЛЭП в целях безопасности, работы завершатся к 12 июля, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании.

В микрорайоне Климовск рядом с парком «Дубрава» начали вырубать деревья. Жители обратились в редакцию «РИАМО в Подольске» с просьбой разъяснить происходящее. О вырубке деревьев рассказала сотрудница пресс-службы МОЭСК.

«Энергетики компании «Россети Московский регион» проводят плановую расчистку охранной зоны высоковольтной линии 35 киловольт Климовск-Молчаново от древесно-кустарниковой растительности. Размер охранной зоны в данном случае составляет 15 метров в каждую сторону от крайнего провода. Работы начали 25 июня и завершат 12 июля, после чего уберут порубочные остатки», - сказал сотрудник.

Вырубка деревьев в охранной зоне ЛЭП проводится в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ, и необходима для содержания энергообъектов в нормативном состоянии, обеспечения возможности их своевременного и оперативного обслуживания и ремонта.

Поддержание охранной зоны возле высоковольтных линий электропередачи в надлежащем виде позволяет свести до нуля риск нарушения электроснабжения потребителей, вызванного падением деревьев при неблагоприятных погодных условиях и в пожароопасный период. Это важнейшее и крайне необходимое мероприятие, направленное на повышение надежности энергоснабжения потребителей Московского региона.

Своевременная вырубка древесно-кустарниковой растительности под воздушными линиями важна с точки зрения безопасности для здоровья и жизни людей, которые в случае нахождения рядом в момент падения дерева на провода могут получить тяжелое поражение током, а то и вовсе погибнуть.