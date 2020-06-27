РИАМО - 27 июн. Столичный проект «Активный гражданин» подготовил интерактивную карту инициатив, реализованных в Москве по итогам народных голосований, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Посмотреть интерактивную карту можно по ссылке.

«Сейчас на карте больше 1,5 тысяч объектов, в том числе в историческом центре: обновленные Знаменка, Моховая, Воздвиженка», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что ярким примером благоустройства стала Большая Никитская улица. После преобразования здесь появились стилизованные под старину фонари и садовые диваны на ажурных ножках.

Кроме того, благодаря «Активному гражданину» в павильоне ВДНХ «Космос» открылся музей «Космонавтика и авиация». Также в числе реализованных проектов - станции метро, МФЦ, парки, детские и спортивные площадки.

Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году. Благодаря проекту москвичи вступают в прямой диалог с властями и помогают им принимать важные городские решения.