РИАМО - 27 июн. Более 90% жителей столицы через три-четыре года будут жить на расстоянии около 1 километра от станции метро, так как темпы строительства подземки увеличат, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Работы по строительству новых линий и станций метро не останавливались в Москве даже в период пандемии коронавируса. Мы приняли все необходимые меры по защите строителей и выдержали все санитарные нормы», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что была поставлена задача увеличить скорость строительства, несмотря на то, что на протяжении нескольких лет столичные метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире.

По его словам, в ближайшие три-четыре года более 90% москвичей получат станцию метро в радиусе одного километра от места проживания, что решит колоссальную задачу по транспортному обеспечению горожан и улучшению дорожной ситуации в городе.

Бочкарев отметил, что программа строительства метро условно разделена на две части: продление существующих радиальных линий и строительство новых.

«Крупнейшим проектом является строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На сегодня пройдено около 80% всех тоннелей этой линии, развернуты работы на всех будущих станциях», - подчеркнул он.

Также начались работы на отдельных участках новой Коммунарской линии. Кроме того, где-то идет проектирование, а где-то и активная стройка на радиусе от станции МЦК «Крымская» до Троицка. В дальнейшем планируют осуществить прокладку Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.