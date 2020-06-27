РИАМО - 27 июн. На территории Москвы и Подмосковья до вечера субботы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, в столице также прогнозируется жара, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — второй уровень погодной опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра действует в Московском регионе до 19:00. Также на территории столицы до 19:00 действует предупреждение из-за высокой температуры. Воздух в городе может прогреться до плюс 32 градусов.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа РФ, кроме Ярославской, Тверской и Калужской областей.

В Московском регионе в субботу ожидается переменная облачность без осадков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.