РИАМО - 27 июн. Специалисты Роскачества посоветовали россиянам покупать мясо для шашлыка в заводской упаковке, сообщает Газета.ru.

«Также обязательно нужно посмотреть на дату изготовления, размер и плотность кусков, которые должны быть равномерными», — отмечается в материале.

Для дачи лучше покупать шашлык без «белого» соуса, который содержит майонез, потому что при употреблении такого продукта повышается риск отравления.

Если потребитель сам маринует мясо, то до тепловой обработки шашлык без соли должен оставаться при температуре от 0 до плюс 4 градусов, соленый – при температуре не выше плюс 6 градусов.

От канцерогенов, которые образуются при горении, шашлык защитит фольга, добавили специалисты.

Также эксперты Роскачества провели очередное исследование шашлыка. В этом году проверку прошла продукция шести торговых марок.

По итогам исследования шашлык марки «Окраина» подтвердил свое лидерство, производитель «Ближние горки» исправил допущенные ранее нарушения. Шашлыки марок «Перекресток», «Азбука вкуса» и «Ашан» оказались достойными новичками в списке Роскачества.