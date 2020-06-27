РИАМО - 27 июн. В субботу жара в Москве может побить рекорд 1952 года, когда в столице зафиксировали плюс 32,8 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня в Москве температура воздуха днем прогнозируется от плюс 30 до плюс 32 градусов. Не исключен новый рекорд тепла. Предыдущий температурный экстремум был зафиксирован в 1952 году и составил плюс 32,8 градуса», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в субботу в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление в регионе немного понизится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.