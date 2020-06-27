РИАМО - 27 июн. В Московской области явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по итогам двух дней составила 19,49%, свою позицию выразили более 1,1 миллиона жителей региона, сообщает ТАСС.

«Второй день голосования, 26 июня. Явка участников: 19,49%, или 1 131 994 участника голосования проголосовало всего», — отмечается в материале.

78,4% участников отдали свой голос на избирательных участках, 9,84% - на дому, 10,49% - на придомовых территориях, 1,27% - в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. Всего в Подмосковье могут проголосовать 5,8 миллиона человек.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.

Ранее о важности участия в голосовании жителям Подмосковья напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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