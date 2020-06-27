РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина по понедельникам все лето будут проходить бесплатные занятия цигун, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Студия InVogue Home возобновляет занятия цигун в парке. Встречаемся по понедельникам в 20:00 около памятника Талалихину. Ведет занятия сертифицированный инструктор Ирина Сиредина. Цигун подходит людям с любой физической подготовкой, ограничений по возрасту также нет. Занятия проходят с соблюдением мер безопасности», - говорится в сообщении.

В основе понятия «цигун» лежит идея о существовании особой энергии ци, которая пронизывает весь мир, в том числе и каждого человека. Дословный перевод с китайского означает — работа с энергией («ци» — энергия, «гунн» — действие, работа, умение). В более широком смысле цигун - это искусство применения энергии ци, которое позволяет поддерживать духовное и физическое здоровье.





