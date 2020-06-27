РИАМО - 27 июн. В Москве произошел провал грунта на проезжей части Хорошевского шоссе в районе дома №39, строение 1, движение на участке ограничено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Сейчас перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда свободны две полосы», - уточняется в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы. Регулировку движения на участке осуществляет экипаж «Дорожного патруля».

Водителей попросили заранее строить маршруты передвижения с учетом возникших ограничений.