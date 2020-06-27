РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска ограничили проезд на Бережковском проезде из-за ремонта дороги, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу в связи с работами по ремонту дороги временно ограничили движение автомобилей на Бережковском проезде на участке от проходных КСПЗ до участка №2», - говорится в сообщении.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Приносят извинения за временные неудобства.