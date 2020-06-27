РИАМО - 27 июн. За минувшие сутки в Московской области вылечили от коронавирусной инфекции 1421 пациента, за весь период пандемии в регионе выздоровели более 31 тысячи пациентов, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с Covid-19.

«Выздоровели и выписались 31 912 человек», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12 пациентов скончались.

За весь период пандемии в регионе выявлено 56 609 случаев инфицирования коронавирусом, 858 пациентов скончались.

В Московской области проходят массовые исследования на антитела к коронавирусу. Записаться на сдачу теста может любой желающий на портале госуслуг или по телефону: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

27 ИЮНЯ

- В Московской области за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе составляет 858

- За сутки коронавирус диагностировали у 366 жителей Подмосковья. Общее число случаев инфицирования составило более 56 тысяч.

- 43,6% среди новых заболевших в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети.

- За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 750 москвичей.

- Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1852 пациентов за сутки.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 человек.