РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В подмосковных Люберцах на Наташинских прудах открылся в субботу утром вейкпарк, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Официальному открытию векпарка дал старт глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. На официальном открытии также присутствовали основатель школы вейкбординга Алексей Агафонов, председатель спорткомитета горокруга Люберцы Владимир Сурков.

«Ровно 10 лет назад я открыл вейкшколу в Краскове, а сегодня открываем уже второй вейкпарк, с каждым годом спортсменов становится больше. Этим видом спорта могут заниматься даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы стараемся начинать с детьми работать с 10 лет. Вейкбординг - это высокая нагрузка на все тело, для первой тренировки 5 минут будет достаточно», - сказал Агафонов.

По его словам, тренировка в будни стоит 250 рублей, а в выходные - 300 рублей. Для детей два раза в неделю будет работать бесплатная секция. Все спортсмены будут оснащены спасательными жилетами, шлемами и доской вейкбординга.

Как отметил Ружицкий, вейкбординг активно развивается в Люберцах.

«Наташинские пруды - это жемчужина нашего парка. Я думаю, что многие заинтересуются вейкбордингом, тем самым укрепят свое здоровье. Хочу выразить благодарность спорткомитету за труды. Всем хорошего летнего отдыха», - сказал Ружицкий.